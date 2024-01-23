TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Özgür Reha Alıcı oldu

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi’nin gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulu sonrasında yeni başkan Özgür Reha Alıcı oldu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurulu Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda yapıldı. Yapılan olağan genel kurulda tek liste delegelerin oylarına sunuldu. Başkan adayı Özgür Reha Alıcı tüm üyenin oyunu alarak TFFHGD Kayseri Şubesi yeni başkanı oldu. TFFHGD Kayseri Şube yeni başkanı Özgür Reha Alıcı, “Necati Selçuk Şahin hocamızdan bayrağı devraldık. Daha üst sıralara taşımak için çalışacağız. Katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yapılan Olağan Genel Kurul’un ardından yeni yönetim ve denetim kurulu şu şekilde;

Yeni Yönetim Kurulu Asil: Özgür Reha Alıcı, Ahmet Ulu, Engin Tamuca, İbrahim İmrağ, Yasin Emre Ceylan.

Yönetim Kurulu Yedek: Cem Eray Eşmekaya, Hakan Çam, Kadir Çelikbaş, Birtan Ekren, Caner Kalem

Denetleme Kurulu Asil: Erdem Sarıaslan, Mert Han Uruk, Kemal Hattatioğlu

Denetleme Kurulu Yedek: Cemal Emre Gömeç, Tolga Selvi, Yaşar Beşağıl.