KAYMOS Başkanı Arapoğlu: 'Fuarda Kayseri çıkartması yaptık'

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 23-28 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuara çok güzel başladıklarını dile getiren, KAYMOS Başkanı Hasan Arapoğlu 'Gerçek anlamda fuarda Kayseri çıkartması yaptık. Galayı taçlandıracağız.

KAYMOS Başkanı Arapoğlu: 'Fuarda Kayseri çıkartması yaptık'

Gala TÜYAP’ta olacak inşallah çok çok iyi olacağına inanıyoruz sayın Valimiz de Belediye Başkanlarımız da katılacaklar orada da yine Kayseri olarak damgamızı vuracağız” dedi.
Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 23-28 Ocak tarihinde İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 184 Kayseri firmasının da katılımıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Fuara çok güzel başladıklarını dile getiren, KAYMOS Başkanı Hasan Arapoğlu; “Öncelikle sayın Valimize, Kayseri AK Parti İl Başkanına, Ticaret Odasına, Sanayi Odamıza, Milletvekillerimize ve Bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Önceki dönem Savunma Bakanımız Hulusi Akar da gelmişti çok şereflendirdiler. Gerçek anlamda fuarda Kayseri Çıkartması yaptık. Galayı taçlandıracağız. Gala TÜYAP'ta olacak inşallah çok çok iyi olacağına inanıyoruz sayın Valimiz de Belediye Başkanlarımız da katılacaklar orada da yine Kayseri olarak damgamızı vuracağız” dedi.

1ha

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