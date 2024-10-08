Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, 'Dünyada mobilya sektöründe sağlam bir yer edindik'

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar Kumsmall Mobilya Fuarı açılışında Kayseri Mobilya Fuarı’nda Kayseri'nin mobilya üretimi ve ihracatındaki başarıları hakkında ilgili bilgiler verdi.

Kayseri’nin mobilya sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Ülkemiz mobilya ihracatını ivmelendirmesini beklediğimiz sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan Kumsmall mobilya fuarında sizlerle bir araya gelmek Kayseri’nin üretim gücüne yakından şahit olmak bizler için ayrıca bir memnuniyet vesilesidir. Fuarımız bu denli geniş katılımla gerçekleştirilmesi aslında bir anlamda Kayseri sanayisinin ve Türk mobilyacılığının geldiği noktayı göstermesi açısından büyük bir önem taşıyor. Türkiye bugün mobilya üretim kapasitesi ve alım gücüyle dünya pazarlarında kendine çok sağlam bir yer edinmiş durumdadır. Özellikle son yıllarda gerçekleştirdiğimiz ihracat katılımlarıyla ve net ihracatçı yapısıyla mobilya sektörü Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir konuma yerleşti” şeklinde konuştu.

‘TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ GELECEĞE TAŞIYACAK ADIMLARI HEP BİRLİKTE ATACAĞIZ’

Mobilya sektöründe gittikçe zorlaşan küresel bir rekabet ortamı olduğunu ifade edenTicaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “2003 yılında sadece 456 milyon dolar olan mobilya ihracatımız 2023'te 4,5 milyar dolara ulaşarak geçen bu süre zarfında 10 kata yakın bir artış göstermiş ve dünya ihracatında ilk 10 ülke arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yonga levha ve MDF ihracatımız mobilya tedarik zincirlerindeki gücümüzü de ortaya koymaktadır. Bu başarıları yakalamak kadar sürdürülebilir kılmak da aynı öneme sahiptir. Bu yolda sanayicilerimizin inovasyona, sürdürülebilirliğe ve dijital dönüşüme odaklanmalarına çok büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle sanayicilerimizle el ele vererek Türk mobilya sektörünü geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atacağımıza olan inancımı vurgulamak istiyorum. Mobilya sektörü dünyada 200 milyar doları aşan ticaret hacmine sahip. Ülkemizin ise dünya mobilya pazarından aldığı pay son 20 yılda binde 4,35'ten yüzde 2'ye ulaştı. Amacımız bugüne kadar sizlerle omuz omuza vererek ulaştığımız bu rakamı daha yukarı seviyelere taşımak biliyoruz ki bu kolay bir yol değil önümüzde her geçen gün zorlaşan bir küresel rekabet var” ifadelerinde bulundu.