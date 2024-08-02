Ticaret Bakanı Bolat,  'Yasa dışı yollarla yapılmak istenen ithalata karşı ciddi bir mücadele veriyoruz'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen Temmuz 2024 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklamasına Bakan Bolat’ın yanı sıra; Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, davetliler katılım sağladı.

‘DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA YÜZDE 42 AZALDI VE 7.42 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ’

Temmuz ayı ithalat oranlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat; “İthalatta azalma trendi devam ediyor. Temmuz ayı ithalatımızda yüzde 8’lik bir gerilemeyi başardık ülke için gerekli olan ithalat zaten yapılıyor. Biz Türkiye’yi adeta pazar gibi görüp Türkiye’nin sanayilerini zor duruma sokabilecek ve yasa dışı yollarla yapılmak istenen ithalata karşı ciddi bir mücadele veriyoruz. Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 42 azaldı ve 7.42 milyar dolara geriledi bu oran geçen yıl Temmuz ayında 12 buçuk milyar dolardı. Böylece aşağı yukarı 5.3 milyar dolar bir döviz rezervi tasarruf etmiş olduk. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Temmuzda yüzde 61 iken bu yıl Temmuzda 14 buçuk puan artışla yüzde 75,7’ye yükseldi bu da önemli bir gelişmedir”

‘İHRACATÇILARIMIZIN HİZMETİNDEYİZ’

Öte yandan ihracata yönelik yapılan çalışmalardan söz eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat; “7 aylık rakamlara baktığımızda bu yılın ilk 7 ayında ihracatımızda 148,8 milyar dolara ulaştık. Geçen yılın ilk 7 ayındaki rakam 142,9’du bu da şu anlama geliyor ilk 7 ayda yüzde 4,1’lik bir artış sağlamış olduk. İnşallah yeni destek mekanizmaları içinde çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamızla yakın bir koordinasyon içindeyiz. Uzak ülkeler stratejimiz, İslam ülkeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi, geleneksel Avrupa Birliği, Kuzey Amerika pazarlarına yönelik çabalarımız, yüzden fazla ihracat destek programları ile ihracatçılarımızın hizmetindeyiz” dedi.