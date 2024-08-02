Bakan Bolat, 'Tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen Temmuz 2024 Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması’na Bakan Bolat’ın yanı sıra; Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, davetliler katılım sağladı.

‘TÜRKİYEMİZ 1 TRİLYON DOLARDAN FAZLA MİLLİ GELİRİ OLAN ÜLKELER LİGİNE YÜKSELDİ’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 trilyon 158 milyar dolarlık milli gelire yükseliş gerçekleştiğini açıklayarak, “Hamdolsun Türkiyemiz artık 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan ülkeler ligine yükseldi. Geçen yılda 1 trilyon 118 milyar dolar milli gelirle kapadık. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin 110 dolara yükseldi Ve 14-15 bin dolarlara ulaşmak hayal değil. inşallah birkaç yıl içinde onu da başaracağız. Bu yıl da ilk çeyrek büyümesinden sonra 1 trilyon 158 milyar dolarlık milli gelire yükseldik. Küresel mal ihracatından aldığımız pay yüzde 1,08’e ulaştı. Bu rakam bundan 21 yıl önce yüzde 0,49 idi. Küresel hizmet ihracatından aldığımız payda 21 yıl önce yüzde 0,89 iken geçen yıl yüzde 1,29’a ulaştık ve dikkat ederseniz çizgi daima yukarıya yükselişe doğru devam ediyor” diye konuştu.

‘1 AYDA 2.7 MİLYAR DOLAR ARTIŞ SAĞLADIK’

Bakan Bolat, tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunun kırıldığını da belirterek, “Şimdi tabii ihracatta temmuz ayı rakamını söyleyecek olduğumuzda iftiharla ifade etmek istiyorum ki; tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Yüzde 13,8’lik bir aylık artış sağladık. Geçen yılın temmuzuna kıyasla geçen yıl 19 milyar 800 milyon dolardı. Böylece bir ayda 2.7 milyar dolar artış sağladık. Yüzde 13,8’i denk gelmektedir. İhracatçılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Tebriklerimizi sunuyoruz.Yani son on iki ayın ihracat toplamı; 261 buçuk milyar dolar. En son Aralık ayında 255,4 dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Mayıs ayında iki yüz altmış 260.1 milyar dolara ulaşmıştık. Geçen ay dokuz günlük uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle ihracatımızda ve ithalatımızda az da olsa gerileme oldu. Temmuz ayında o farkı kapattık ve artıya geçtik. Tam 261 buçuk milyar dolara ulaştık. Bu şu demek; son 1 yılda toplam mal ihracatımız yüzde 3,4 oranında artmıştır” şeklinde konuştu.