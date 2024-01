Ticaret Borsası ERVA Spor Okulu açıldı

Kayseri Valiliği ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB) iş birliği ile yapımı tamamlanan KTB ERVA Spor Okulu düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Spor, gençlerimizi zehirlemek isteyenlere inat elimizi taşın altına koymamız gereken bir alan” dedi.

Düzenlenen açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılışta konuşan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, “Spor, içinde bulunduğumuz bilgisayar ve internet çağında çocuklarımızın sosyalleşmelerini ve toplumla iç içe olmalarını sağlayacak en önemli hususlardan bir tanesidir. Geleceğimiz olan çocuklarımız yeteneklerini keşfederken, aynı zamanda dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte mücadele etmeyi de öğrenecekler. Çocuklarımızın sağlıklı, ahlaklı, nitelikli yetişebilmesi için el birliği ile ne yapılması gerekiyorsa yapmamız lazım. Biz daima gençlere güvendik ve bugün de güveniyoruz, Bizim sadece kariyerine odaklı değil, asıl olarak sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var. Türkiye’nin geleceğini işte bu bilinçle hayata bakan gençlerimiz inşa edecektir. Gençlerimizin sorumluluk sahibi olması için yapılacak en doğru çalışma, onların hayallerini yine onların elleriyle gerçeğe dönüştürmektir. Gençlerimize ve çocuklarımıza kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmeleri, yetiştirmeleri, keşfetmeleri ve beceri kazanabilmeleri için birçok imkân sağlayan spor okullarından birine sayın valimiz Gökmen çiçeğin, liderliğinde katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor, Şehrimizi ve gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlerin eğitimli, donanımlı ve özgüven içerisinde yetişmesi için üzerimize ne düşüyorsa, o yönde çalışma yapma iradesi göstereceğimizi bilmenizi isterim. Çünkü biz spor ile sadece gençlerimizin spor yapmalarını değil ayrıca onları her türlü kötü alışkanlıklardan kurtarmak, milli manevi değerlerle yetişmelerini sağlamak için kararlıyız. Gençlerimizin hizmetine sunulacak şehrimizin yararına olacak projelerin hepsinde inşallah Kayseri Ticaret Borsası olarak olmaya gayret göstereceğiz. Nasıl ki borsa faaliyetleri bizlerin asli görevi ise şehrimize sosyal sorumluluk alanında da hizmet etmeyi asli görev olarak görüyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizin hayata geçmesinde Borsamızın değerli meclis üyelerine, kıymetli yönetim kurulumuza duyarlılıkları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu’na projemize yer tahsisi edilmesindeki önemli desteği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir süre içerisinde yoğun çalışmalar ile bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kayseri Ticaret Borsası ERVA Spor Okulumuzda Zeki Çevik ahlaklı sporcular yetişmesini temenni ediyor, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sizleri saygı ile selamlıyorum” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise , “Öncelikle sayın valimize teşekkür ediyoruz. ERVA Spor Okulları çerçevesinde bütün mahallelerimizde, ilçelerimizde bütün kurumları da organize ederek destek veriyorlar. Gençlerin sporla buluşmasını sağlıyorlar. Burada 3 tane dükkanımızı biz Kayseri Ticaret Borsası’na satmış bulunduk. Ben Recep Bağlamış başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz belediyeler olarak elimizden geldiğince spor okulları olsun, kültür sanatla ilgili olsun birçok faaliyetler yapıyoruz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrar sayın valimize, Ticaret Borsası Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Gerçekten Kayserimizi valimizle dayanışma içerisinde her alanda geleceğe taşıma, gençlerimize fırsat verme hele hele bu dijital zehirlenmeden kurtarma adına gayret gösteriyoruz. İnşallah bu anlayışta da sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz dayanışma içerisinde bu çalışmaları sürdürürken, sivil toplum teşkilatlarının da işin içerisinde olması, bu bağlamda da üzerimize ne düşüyor ise bunu yapma yönünde de bizlerin gayret göstermesi önemli. Kayserimiz ticaretin, turizmin ve sanayinin şehri olmanın yanında inşallah sporun da merkezi olma yönünde irade gösterecek. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

ERVA Spor Okulları’nda şu ana kadar 5 bin lisanslı sporcu olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Biz her gencimizin bir sporla uğraşmasını istiyoruz ve her mahallemizde bir spor okulu açacağız diye yola çıktık. Aslında Büyükşehir Belediyemizin Spor A.Ş.’si, ilçe belediyelerimizin spor kuruluşlarında inanılmaz profesyonelce bu işler yapılıyor. Ancak spor sadece belediyelerin, STK’ların değil şu an itibariyle gençlerimizi zehirlemek isteyenlere inat her birimizin elini taşın altına koyması gereken bir alan. Biz de her mahallede ücretsiz, kıyafetlerine kadar her şeyi temin edilerek spor okulları açıp orada öğrencilerimizin kulüpleşmelerini istedik. Şu ana kadar ERVA Spor Okulları’nda 5 bin tane lisanslı sporcumuz oldu bu yıl içerisinde. Dolayısıyla istiyoruz ki hangi yönetici değişirse değişsin bunlar kurumlara ait olsun, kurumlar onlara sahip çıksın. Ticaret Borsası var olduğu sürece bu spor okulunun da var olacağına inanıyoruz. Şu an 18 okul oldu inşallah 30, 40, 50’yi açmış oluruz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah burada çok değerli çocuklar yetişecek. Veliler de buraya sahip çıksınlar” dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kesilen kurdele ile KTB ERVA Spor Okulu açıldı. Daha sonra okulu inceleyen protokol üyelerine öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.