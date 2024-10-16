Tınaztepe Mahallesi'nde asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediyesi, Tınaztepe Mahallesi’nde asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştiriyor. Şehirdeki yol kalitesini artırmak amacıyla planlı ve titiz bir çalışma yürüten Melikgazi Belediyesi ekipleri, hem sürücülere hem de yayalara önemli bir konfor sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir sürüş deneyimi sunmak için asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’ye değer katmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tınaztepe Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz asfalt çalışmaları, otopark ve kaldırım yenileme düzenlemeleriyle, hizmetlerimize devam ediyoruz. Burada toplamda 600 tonluk bir asfalt çalışması yaparak yollarımızın kalitesini artırdık. Bu çalışmamız, vatandaşlarımıza konforlu sürüş deneyimi sunmakla birlikte trafik güvenliğini de beraberinde getiriyor. Bunun yanı sıra, şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan, Tınaztepe Mahallesi’nde bulunan esnaflarımızın dükkanlarının önünde bulunan kaldırımları ve otoparkı yeniledik. Hizmet aşkımızla yola çıkarak, Tınaztepe Mahallesi’nde yürüttüğümüz asfalt ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile semtimizdeki ulaşım konforunu üst seviyeye çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun diyorum” dedi.