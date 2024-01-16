Tıpkıbasım Kur'an Sergisi'ne yoğun ilgi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan 'Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur'an-ı Kerim Sergisi' üç ayların başlamasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. 27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi gününde açılan sergiyi bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı.

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  • 16.01.2024 11:11
  • Güncelleme: 16.01.2024 12:21
Tıpkıbasım Kur'an Sergisi'ne yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ‘Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi’ üç ayların başlamasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. 27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi gününde açılan sergiyi bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı 30 bini aştı.

Tablakaya Mahallesi’ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde yer alan sergide Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği mushafın tıpkıbasımı başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi’nin II. Bayezid dönemine ait 1499’da istinsah ettiği eseri bulunuyor. Ayrıca Ahmet Karahisari’nin Kanunî Sultan Süleyman’ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdığı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi’nin 1584-87 yıllarında tamamladığı Kur’an’ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkıbasımları sergileniyor. Diğer yandan, hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler de sergide yer alan ürünler arasında. İçerisinde birçok bölümün bulunduğu sergi, yazma eserlerin tıpkıbasımlarının yanında teknolojik donatılarıyla da ziyaret edenlerin beğenisini topluyor. 3 bölümden oluşan serginin ilk bölümünde hat sanatının gelişimi anlatılırken ikinci bölümde Kur’an-ı Kerimlerin tıpkıbasımları yer alıyor. Üçüncü bölümde ise artırılmış gerçeklik ile Kur’an-ı Kerim’de geçen olaylar üç boyutlu olarak gösteriliyor. Sergiyi gezmek isteyenler, pazartesi hariç haftanın 6 günü 10.00 ve 17.00 saatleri arası ziyaret edebilir.

Sergiye gelen ziyaretçiler, güzel ve farklı bir sergi olduğunu belirterek, çok önemli eserleri burada görme fırsatı bulduklarını ifade etti. Serginin her yönüyle dikkat çektiğini kaydeden ziyaretçiler, özellikle surelerde geçen olayların 3 boyutlu olarak gösterilmesinin çok etkileyici olduğunu dile getirdi. Böyle bir serginin insanlığın hizmetine sunulmasından mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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İHA

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