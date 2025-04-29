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TIR'ın altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'de dün gece meydana gelen trafik kazasında otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu araç sürücüsü M.S.Ş. (24) hayatını kaybetti.

TIR'ın altında kalan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza gece saatlerinde Melikgazi İlçesi Gökkent Mahallesinde meydana geldi. M.S.Ş. idaresindeki otomobil TIR dorsesine çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına girdi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri M.Ş.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken M.S.Ş.’nin cenazesi morga kaldırıldı.

Haber Merkezi

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