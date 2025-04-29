Kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki genç toprağa verildi
Kayseri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada ağır yaralandıktan sonra hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Metehan Canıtez son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri’de iddiaya göre İldem-Gesi yolu üzerinde; cenazeden eve dönmekte olan araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Araçta bulunan 15 yaşındaki Metehan Canıtez kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Metehan Canıtez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
15 yaşındaki Canıtez’in cenazesi, Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.