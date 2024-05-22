  • Haberler
  • Asayiş
  • Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı

Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı

Kayseri'de tırın dorsesinden yola dökülen malzeme nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında işçi servisi, tır ile kamyonetin arasında kaldı. Kazada serviste bulunan 11 kişi yaralandı.

Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de tırın dorsesinden yola dökülen malzeme nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında işçi servisi, tır ile kamyonetin arasında kaldı. Kazada serviste bulunan 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Buğdaylı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 38 ABN 144 plakalı tırın dorsesindeki malzemeler yola döküldü. Yola dökülen malzemelere çarpmamak için 46 AIK 592 plakalı kamyonet aniden fren yapınca arkasındaki 38 P 0325 plakalı işçi servisi kamyonete çarparken, işçi servisine ise duramayan 38 JN 811 plakalı tır çarptı. Kazada işçi servisindeki 11 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 11 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı
Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı
Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı
Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı
Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı
Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı
Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Sümeyra Çiçek, Kadın Kooperatifleri'nin hikayesini anlattı
Sümeyra Çiçek, Kadın Kooperatifleri'nin hikayesini anlattı
Çiçek, 'Kadın kooperatiflerinin geldiği noktadan eşimde bende çok mutluyuz'
Çiçek, “Kadın kooperatiflerinin geldiği noktadan eşimde bende çok mutluyuz”
Vali Çiçek, 'Fuarların Kayseri ekonomisine olan katkısı çok büyük'
Vali Çiçek, “Fuarların Kayseri ekonomisine olan katkısı çok büyük”
Çerkes Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için yürüdüler
Çerkes Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için yürüdüler
Kadın Kooperatifleri 4 ayda 24 milyon ciro yaptı
Kadın Kooperatifleri 4 ayda 24 milyon ciro yaptı
Vali Çiçek: 'Kadın Kooperatifleri büyük bir başarı hikayesi'
Vali Çiçek: 'Kadın Kooperatifleri büyük bir başarı hikayesi'