Tırla çarpışan minibüs devrildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde tırla çarpışan servis minibüsü devrildi.

Tırla çarpışan minibüs devrildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de tırla çarpışan servis minibüsü devrildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. cadde üzerinde 33 ATC 593 plakalı tırla çarpışan 38 AKL 433 plakalı servis minibüsü devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlar polis ekiplerinin incelemesi sonrasında bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırla çarpışan minibüs devrildi
Tırla çarpışan minibüs devrildi
Tırla çarpışan minibüs devrildi
İHA
Kayseri Gündem

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