Tırmanış faciayla bitti: Düşen dağcı öldü
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi.
- 26.06.2023 14:46
- Güncelleme: 26.06.2023 14:46
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Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar’da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi.
Aladağlar’daki Emli Vadisi mevkiinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35) dengesini kaybederek düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dağcıya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi. A.N’nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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