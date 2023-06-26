Kurban Bayramı öncesi altın-döviz piyasası

 Sarraf İhsan Gülderdi, geçen hafta rekor yükseliş gösteren altın fiyatlarının hafta sonu da devam ettiğini söyledi. Piyasa değerlendirmesi yapan Gülderdi, 'Özellikle döviz yönünde alıcı olduğu için yukarı yönlü hareket olacağını tahmin ediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan panikle büyük bir alıma girip risk altına girmemesini tavsiye ediyoruz' dedi.

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  • 26.06.2023 14:44
  • Güncelleme: 26.06.2023 14:44
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Kurban Bayramı öncesi altın-döviz piyasası

Hafta başlangıcında piyasa değerlendirmesi yapan Sarraf İhsan Gülderdi, geçen hafta rekor yükselişle başlayan fiyatların hafta sonu da devam ettiğini aktardı. Gülderdi, yatırım tavsiyesi olmadan panik halinde büyük bir alıma girip risk alınmaması gerektiğini belirtti. Gülderdi, “Fiyatlar geçen hafta itibariyle rekor bir yükselişle başlamıştı hafta sonu itibariyle de devam etti. Özellikle piyasalar faiz arttırımını daha yüksek bekliyordu, yurtdışındaki büyük şirketlerin beklentileri yüzde 25 seviyesindeydi. Ancak yüzde 15 ile sınırlı kaldı. Bu da beklentilerin yüksek olmasına bağlı olarak dövizde yukarı yönlü hareketlere neden oldu. 23 lira olan dolar 25’e, Euro da 23’ten 27 liraya kadar yükseldi. Bununla birlikte altın fiyatları da tarihi rekora geldi. Şu an bin 600 lira has altının fiyatıdır. 22 ayar altın bin 500 liradan, çeyrek altın da 2 bin 620 liradan işlem görüyor. Rusya’nın da kendi iç karışıklığından kaynaklı ONS fiyatlarında yükselme oldu. Altın TL cinsinden rekoru da beraberinde getirdi. Şu anda 25,50 seviyesinden dolar işlem görürken, 28,25 seviyesinden de euro işlem görüyor. Özellikle döviz yönünde alıcı olduğu için yukarı yönlü hareket olacağını tahmin ediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan panikle büyük bir alıma girip risk altına girilmemesini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Kapalı Çarşı’da altın ve döviz kurları şu şekilde;
Çeyrek altın: 2620 TL
Has altın: 1600 TL
Gram altın: 1500 TL
Dolar: 25,50 TL
Euro 28,25 TL

1ha

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