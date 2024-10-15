Tiyatro Müdürü Gökçer'in hedefi: 2 Kat seyirci

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Betül Feyizoğlu Gökçer Kayserililerin tiyatroya ilgili olduğunu söyleyerek Geçen seneki seyirci sayısını en az 2 katına çıkarmaya çalışıyoruz dedi.

Tiyatro Müdürü Gökçer'in hedefi: 2 Kat seyirci
Kayseri GündemEditör

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Betül Feyizoğlu Gökçer; Kayserililerin tiyatroya ilgili olduğunu söyleyerek; "Geçen seneki seyirci sayısını en az 2 katına çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Kayseri Devlet Tiyatrosu’nun geçen sene 25 Ekim’de açıldığını hatırlatan Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Betül Feyizoğlu Gökçer; "Kayseri Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatrolarının 13’üncü yerleşik bölge tiyatrosu olarak kendi kadrosuyla geçen sezon 25 Ekim’de William Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası’ndan uyarlanan Bahar Noktası adlı oyunla perdelerini açtı. Daha sonra Ramses, Kral Üşümesi ve On Kişiydiler oyunlarıyla sezona devam ettik ve seyircimizle buluştuk. Çocuk seyircilerimiz içinde Deniz Kızı ve Sevimli Korsanlar adlı oyunumuzu sergiledik. Sezon sonunda Devlet Tiyatrolarının bir projesi olan Filozof Çocuklara Hikayeler Projesi kapsamında Kırmızı Kanatlı Baykuş adlı kukla oyunumuzu fuayede sergiledik. Daha çok kreş çocuklarımıza uygun bir oyun ama büyüklerde çok keyif alıyor. Bu sezonda bu oyunların hepsi yeni oyunlarımızla birlikte devam edecek" dedi.

Tiyatroya gelmemiş seyircilere ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Gökçer: "Hiç tiyatroya gelmemiş seyircilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bu. Kayseri’nin tiyatroya gelen daimi seyircisi var. Bizim amacımız hiç gitmeyen ve özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi tiyatroya kazandırabilmek. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Okullarımızı hedef alıyoruz. Geçen sene 65 bin seyirciye hitap ettiysek bunu en az 2 katına çıkarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gazetemiz yazarları Kayseri 7. Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalıyor
Gazetemiz yazarları Kayseri 7. Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalıyor
Kaçak içki imalathanesine baskın: 2 Gözaltı
Kaçak içki imalathanesine baskın: 2 Gözaltı
MHP Kayseri yönetimi belli oldu
MHP Kayseri yönetimi belli oldu
Ahırdan gelen sesleri tilki sandı: Meğer bütün koyunlarını kurt boğmuş
Ahırdan gelen sesleri tilki sandı: Meğer bütün koyunlarını kurt boğmuş
BBP'li Satılmış,: 'İstifa söz konusu değil, görev değişimi yapıldı'
BBP’li Satılmış,: "İstifa söz konusu değil, görev değişimi yapıldı"
Sultan Abdülhamid'in temelini attığı ilk Müslüman Hastanesi 100 yıldır ayakta
Sultan Abdülhamid'in temelini attığı ilk Müslüman Hastanesi 100 yıldır ayakta