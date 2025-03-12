TMSF, Bellona Mobilya için İhale Sürecini Başlattı

TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan Bellona Mobilya'nın yüzde 100 hissesini yatırımcılara sunmak üzere harekete geçti. İhale süreci, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birleşimiyle gerçekleştirilecek. 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilen şirket, Ağır Ceza Mahkemesi’nin verilmiş olduğu müsadere kararıyla Yargıtay onayıyla Hazine’ye devredilmişti. Bellona Mobilya'nın muhammen bedeli ise 7 milyar TL olarak belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, şartnameyi TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'nın Esentepe, Şişli'deki adresinden temin edebilecekler. Şartları sağlayan yatırımcılar, 17 Mart ile 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bellona Mobilya tesislerini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecek. Tekliflerin, en geç 5 Mayıs 2025 saat 16:30’a kadar TMSF’ye teslim edilmesi gerekmekte.

Teklifler, 6 Mayıs 2025 saat 10:00’da TMSF Genel Merkezi’nde açılacak ve İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Açık artırma süreci bu değerlendirmenin ardından başlayacak.

İhale sürecine dair daha fazla bilgi almak isteyenler, TMSF'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya iletişim numaralarından yetkililere ulaşabilirler.