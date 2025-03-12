Gazeteci Yavuz Navruz, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanlığına aday oldu

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi olağanüstü kongre sürecine giderken aday isimlerden birisi KASKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın Halkla İlişkiler Şube Sorumlusu Yavuz Navruz oldu. Adaylık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz Navruz, şu ifadeleri kullandı:“Sendikalar, çalışanların haklarını savunmanın en önemli kalesidir. Bende bir işçi olarak işçi kardeşlerimiz ile Kurumlarımızın arasında köprü vazifesi görerek İşçilerin refahını artırmak, iş barışını sağlamak ve emeğin karşılığını almasını temin etmek için bu yola çıkıyorum. Hizmet-İş Kayseri Şubesi’nin daha güçlü, daha etkin ve üyelerinin her zaman yanında olan bir yapı haline gelmesi için kararlıyım. Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Kurumlarımızla uyum kültürü içerisinde çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdüreceğiz. Destek veren tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

YAVUZ NAVRUZ KİMDİR?

Navruz, ilk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamladı. 1998 yılından itibaren basın ve medya sektöründe çalıştı. 1998-2002 yılları arasında spor müdürlüğü yaptı, 2002-2017 yılları arasında özel sektörde danışmanlık görevinde bulundu. 2005-2006 ve 2006-2019 yıllarında farklı medya kuruluşlarında spor müdürlüğü yaptı. Daha sonra genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. 2019 yılından itibaren basın-yayın ve halkla ilişkiler alanında çalışmaya devam etmektedir.

2014-2017 yılları arasında bir gazetecilik derneğinin Kayseri şube başkanlığını yürüttü. 2018-2019 yıllarında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği yaptı. 2018’den itibaren bir gazeteciler konut yapı kooperatifinde yönetim kurulu üyesidir.