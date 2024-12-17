TMSF, HES Elektrik, Erciyes Çelik Halat ve Boyçelik Metal'i satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), HES Hacılar Elektrik, Erciyes Çelik Halat ve Boyçelik Metal'in paylarını satışa çıkardı. TMSF'de yer alan bilgilere göre, hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (HES Kablo) payları ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Çelik Halat), Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (yüzde 25) ve Hazine (yüzde 2,49) mülkiyetindeki yüzde 27,49 oranındaki paylarının, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleri ile satışa çıktı.

İHALE KONUSU

Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 0,01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 27,49 oranındaki 1 TL nominal değerli 21 milyon 993 bin 325 adet Çelik Halat paylarının birlikte satışı. Muhammen Bedel 22 milyar 100 bin TL, ihaleye katılım teminatı 1.250.000.000 TL’dir. Nakit teminatın tercih edilmesi halinde TMSF’nin Ziraat Bankası Levent Şube nezdindeki TR73001000753978052705077 IBAN TL hesabına “HES Kablo – Çelik Halat Satış İhalesi Katılım Teminatı” açıklaması ile yatırılması gerekir.

SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ

Yatırımcıların, “Şartname”de içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarını, 03.02.2025 günü saat 16:30’a kadar “TMSF, İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul” adresinde elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları değerlendirilmeye alınmayacak.

Ayrıntılı bilgi “TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı, Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul” adresinden veya (0 212) 340 18 14 / (0 212) 340 14 94 no.lu telefonlardan alınabilir.