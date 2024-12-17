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Trafiğin ötekileri bir araya geldi: Hukuki haklarını konuştular

Kayseri'de Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü, motosiklet kullanıcıları için, 'Trafikte hukuki haklarımız' isimli bilgilendirici seminer düzenledi. Avukat Abdülsamed Erkılıç ve Alfa Kayseri Kurucu Başkan'ı Mert Uysal, motosiklet kullanıcılarına bilinçlendirici eğitimler verdi.

Trafiğin ötekileri bir araya geldi: Hukuki haklarını konuştular

Kayseri'de Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü, motosiklet kullanıcıları için, "Trafikte hukuki haklarımız" isimli bilgilendirici seminer düzenledi. Avukat Abdülsamed Erkılıç ve Alfa Kayseri Kurucu Başkan'ı Mert Uysal, motosiklet kullanıcılarına eğitim verdi. Alfa Motosiklet Kulübü, motosiklet kullanan gençler için düzenlediği seminerde, trafikte kaza sonrasında kişilerin hukuki haklarını konu aldı. Seminerde mahkeme süreci ve tutanak tutma ile ilgili bilgilendirici eğitimler verildi.

Program sonunda eğitime katılan motosiklet kullanıcılarına katılım belgesi takdim edildi.

Haber Merkezi

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