Togg'a nazar değdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otomobille çarpışan Togg’da maddi hasar meydana gelirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çankaya Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 NE 544 plakalı Togg marka otomobil ile 38 UK 096 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un karıştığı maddi hasarlı trafik kazası çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.