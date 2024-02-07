TOKİ konutları Akkışla'ya da yapılacak

Akkışla'da bulunan Toplu Konut İdaresine ait taşınmazda proje geliştirme ve inşaatların başlaması için gerekli olan imar düzenleme Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

TOKİ konutları Akkışla'ya da yapılacak

Akkışla Belediye Meclisi Şubat Ayı Birinci Birleşim İkinci Oturumda bir araya geldi.

Akkışla'da bulunan Toplu Konut İdaresine ait taşınmazda proje geliştirme ve inşaatların başlaması için gerekli olan imar düzenleme Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Toplantısı sonunda iyi dilek ve temennilerde bulunan Başkan Arslan "Meclisimiz her zaman çalışıyordu, bu sefer de TOKİ için çalıştı. Böyle bir hizmeti ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz. Akkışlamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
 

Haber Merkezi

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