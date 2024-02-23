Tomarza'da ekmeğe zam geldi
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaklaşık bir ay önce 5 TL'ye düşen ekmek 6,50 TL'ye satılmaya başlandı.
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaklaşık bir ay önce 5 TL’ye düşen ekmek 6,50 TL’ye satılmaya başlandı.
İlçede 30 Ocak günü ekmeğe indirim yapılarak 6.50 TL’den 5 TL’ye satılan ekmeğin fiyatı yeniden 6.50 TL’ye satılmaya başlandı.
İHA
Bakmadan Geçme
Kayseri 19. Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürü Cengiz Taştan Erciyesevler Muhtar Adayı
Arıkan'ın 'Gençkart' projesi heyecan uyandırdı
Başkan Yalçın: 'Yaptıklarımızı bir saate sığdıramıyoruz'
Başkan Büyükkılıç'tan gençlere 'indirim' furyası
Başkan Güneş'ten çiftçilere 'kuraklık' uyarısı: 'Çiftçilerimiz kuraklık sigortalarını mutlaka yaptırsınlar'