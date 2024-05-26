Tomarza'da kabak çekirdekleri ekildi

Türkiye'nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı.

Tomarza'da kabak çekirdekleri ekildi
Kayseri GündemEditör

Türkiye’nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimi başladı.

Türkiye’de üretilen Patentli Çerezlik Kabak Çekirdeği’nin yüzde 60’ı Kayseri genelinde üretilirken, Kayseri’de üretilen Çerezlik Kabak Çekirdeği’nin yüzde 25’i ise Tomarza ilçesinde üretiliyor. 2023 yılı içerisinde ilçede 160 bin dekar araziye ekilen çerezlik kabak çekirdeğinden 6 bin Ton rekolte kabak çekirdeği elde edildi. 2024 yılı içerinde ise edinilen bilgilere göre 165-170 bin dekar araziye kabak çekirdeği ekilmesi beklenirken, 6 bin dekar araziye ise sulu olarak ekilmesi planlanıyor.

Her yıl Mayıs ayında ekilen kabak çekirdeğinin hasadı ise Ekim ayı içerisinde yapılıyor.

Tomarza'da kabak çekirdekleri ekildi
Tomarza'da kabak çekirdekleri ekildi
Tomarza'da kabak çekirdekleri ekildi
Tomarza'da kabak çekirdekleri ekildi
İHA
Kayseri Gündem

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