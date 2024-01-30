Tomarza'da kano heyecanı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı kano çalışmaları yapılan Zamantı Irmağı'nda incelemelerde bulundu.

Tomarza'da kano heyecanı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; kano çalışmaları yapılan Zamantı Irmağı’nda incelemelerde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Tomarza Kaymakamı Ali Buzkaya ile birlikte Kano çalışmaları yapılan Böke köyü Zamantı Irmağı’nda incelemelerde bulundu. Kabakcı burada yaptığı açıklamada; "Zamantı Irmağı’nda yapılan çalışmalara edilecek. Kano branşı için Kaymakamımız Ali Buzkaya ile birlikte incelemelerde bulunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile valiliğimizin de destekleriyle kano branşını Tomarza ilçemizde hareketlendireceğiz" dedi.

Tomarza'da kano heyecanı
Tomarza'da kano heyecanı
İHA
Kayseri Gündem

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