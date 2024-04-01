Tomarza'da Osman Koç dönemi
Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç seçimi önde bitirdi.
Tomarza ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre İYİ Parti Adayı Osman Koç seçimi önde bitirdi.
Tomarza ilçesinde 17:00 itibariyle açılan sandıkların yüzde 96,39’u tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tomarza ilçesinde adayların oy durumu şu şekilde:
"İYİ Parti Adayı Osman Koç 7 bin 182, AK Parti Adayı Davut Şahin 4 bin 993, Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz 481, Saadet Partisi Adayı Selçuk Onat 425, Zafer Partisi Adayı Aysel Çimen 78, diğer adaylar 27."