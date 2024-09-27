Tomarza Kız Öğrenci Yurdu ilk öğrencilerini almaya başladı

Tomarzalı İşadamı Mevlüt Kahraman’ın destekleri ile yaptırılan 104 yataklı kız öğrenci yurdu bu sene ilk defa öğrenci alımına başladı.

Tomarza Kaymakamlığı, Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve hayırsever işadamı Mevlüt Kahraman tarafından ortaklaşa yaptırılan 104 yataklı kız öğrenci yurdu, 2024 yılı içerisinde tamamlanarak Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne teslim edildi. 2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlaması ile özellikle Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yükseköğretim Okulu’nda bulunan kız öğrencileri açısından önem taşıyan öğrenci yurduna bu güne kadar 45 öğrenci kayıtlarını yaptırarak yurda yerleştirildi.

Yurtta öğrenciler; tek kişilik odalarda adeta 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanırken yurda giriş ve çıkış saatleri yurt yönetimi tarafından kontrol altına alındı. Yurtta sabah ve akşam yemekleri verilirken, öğrencilerin eğitimine destek olmak için ise yurt içerisinde etüt merkezileri ve kütüphane oluşturularak eğitim konusunda her türlü destek veriliyor.

Tomarza Mevlüt Kahraman Kız Öğrenci Yurdu’na kayıtlar devam ediyor.