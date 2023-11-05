Tomarzalılar, Filistin için sabah namazında buluştu

Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde toplanan Tomarzalı vatandaşlar Filistinliler için dua etti.

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  • 05.11.2023 17:10
  • Güncelleme: 06.11.2023 09:25
Tomarzalılar, Filistin için sabah namazında buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza İlçe Müftülüğü koordinesinde toplanan Tomarzalı vatandaşlar; Filistinliler için dua etti.

Yeni Mahalle Cami’nde sabah namazında toplanan Tomarzalılar; sabah namazını kıldıktan sonra ilçe müftülük personeli tarafından Kuran-ı Kerim okudu. Daha sonra vatandaşlar; İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere eşliğinde İsrail zulmünde zarar gören Filistinliler için dua etti. Programın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

Programa; Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere il müftülüğü görevlileri, Kurşunlu Cami İmam Hatibi Abdülkadir Sağırkaya, Hulusi Akar Camii İmam Hatibi Hafız Mustafa Çetin, Kuluoğlu Camii İmam Hatibi Hafız Mehmet Tanrıöver, Hacepli Camii İmam Hatibi Hafız Ahmet Akkaya, Çardakbaşı Camii İmam Hatibi Hafız Fatih Demirkoparan olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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