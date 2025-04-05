Torbacılar kıskıvrak yakalandı: 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Kocasinan ilçesinde saklandıkları adreslere yönelik yapılan operasyonlar neticesinde; F.G. (46), B.K. (46), M.P. (61), M.G. (37), M.T. (48) ve H.B. (20) saklandıkları adreslerde yakalandılar. Yapılan aramalarda ise 295,87 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ele geçirildi.

F.G. (46), B.K. (46), M.P. (61), M.G. (37) hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak’ suçundan, M.T. (48) ve H.B. (20) hakkında ise ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.