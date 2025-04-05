CHP'li Çalıksoy 'Zam dalgası, milleti yine nefessiz bıraktı'

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediyesi Grup Başkan Vekili Mustafa Çalıksoy, bayramın ardından yapılan elektrik, doğalgaz ve ulaşım zamlarına dikkat çekerek; “Vatandaşın bu bayram da sevincini yine kursağında bıraktınız. 3 günlük sevinci bile çok gördünüz. Bayram ertesi AK Parti, en iyi yaptığı işlerden birine daha imza attı. Zam zam zam! AK Parti’nin kötü yönetimi ile birlikte zam dalgası her yeri sardı. Çarşı pazar el yakarken, vatandaş kan ağlarken, geçim derdi almış başını giderken, vatandaşa nefes aldırmayan AK Parti zihniyeti, şimdi de elektriğe, doğalgaza, ulaşıma zam yaptı. Milleti yine nefessiz bıraktı. Siz de hiç vicdan yok mu? Hani ekonomi uçuyordu? Adaletsizlikte ülkeyi karanlığa sürükleyen zihniyet, zam şampiyonluğu ünvanını da kimseye kaptırmıyor! Buradan hem yerelde hem de genelde 'sevdamız zam' dedirten zam mimarlarına sesleniyorum, yeter bu milleti ezdiğiniz. Zamları derhal geri çekin! Bu halk artık bıktı bıktı sizin beceriksizliğinizden, yalanlarınızdan. AK Parti ülkeyi yönetemez haldedir. Vatandaşın değil koltuğunun derdinde olan bu zihniyetin şu an ülkeye yapacağı en iyi hizmet sandığı vatandaşın önüne getirmek olacaktır” ifadelerini kullandı.