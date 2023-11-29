Trabzonspor - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Kayserispor pazar günü Trabzonspor’a konuk olacak. Bu müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Denizli bölgesi hakemi Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Cihan Aydın görevlendirildi.

Ligde 14’üncü hafta oynanacak olan maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

1 Aralık Cuma:

20.00 Hatayspor-Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Alanyaspor-Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Rizespor-Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe- Sivasspor: Bahattin Şimşek