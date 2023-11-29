Trabzonspor - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Süper Ligin 14'üncü haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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  • 29.11.2023 18:01
  • Güncelleme: 29.11.2023 18:01
Trabzonspor - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Kayserispor pazar günü Trabzonspor’a konuk olacak. Bu müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Denizli bölgesi hakemi Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Cihan Aydın görevlendirildi. 
Ligde 14’üncü hafta oynanacak olan maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Aralık Cuma:
20.00 Hatayspor-Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 Aralık Cumartesi:
13.30 Alanyaspor-Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Rizespor-Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Pendikspor-Galatasaray: Volkan Bayarslan
3 Aralık Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe- Sivasspor: Bahattin Şimşek

1ha

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