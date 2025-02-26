Trafik cezalarına nasıl ve ne kadar sürede itiraz edilebilir?

Hukukçu Umut Bilge Doğan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Adalet Terazisi’ programına katılarak moderatör Merve Arığ’ın sorularını yanıtladı. Trafik kazalarında kusur oranının nasıl belirlendiğini ve hatalı olduğu düşünülen trafik cezalarına ne kadar sürede itiraz edilebileceğini açıkladı.



TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ORANI NASIL BELİRLENİR?

Hukukçu Doğan, “Bu konuda belirlenmiş olan düzenlemeler var. Belirlenen hususlara uyulmadığı zaman yaya veya araç sürücüsü; buna uygun bir kusur raporu bilirkişiler tarafından veya olay noktasına gelen trafik polisi tarafından belirleniyor ve buna itiraz etme hakları da var. 1 hafta içerisinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bu kusur raporuna karşı itiraz edilebilir” şeklinde konuştu.



TRAFİK CEZALARINA NASIL VE NE KADAR SÜREDE İTİRAZ EDİLEBİLİR?

Doğan, 2 hafta süre içerisinde itiraz edilebileceğinden bahsederek şunları söyledi: 2 hafta içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebileceği gibi eğer tutanakta hatalı düzenlenmiş bir husus varsa ona da İdare Mahkemesinde itiraz etme hakkı vardır. Şöyle bir karışıklık olabiliyor; alkollü araç kullanımında hem para cezası hem de ehliyete el konma cezası veriliyor bu noktada bazen mahkemeler arasında da uyuşmazlık yaşanabiliyor. Yani Sulh Ceza mı yoksa İdare Mahkemesine mi itiraz edilebilineceğine dair. Bence bu hala tam bilinmeyen bir konu çünkü tutanaktaki ehliyete el koymayı idarede itiraz etmemiz lazımken adli para cezasına Sulh Ceza Hakimliğinde itiraz edilmesi gerekiyor. Orada bir karışıklık yaşanıyor. İtirazın ise 2 hafta süre içerisinde yapılması gerekmektedir.”