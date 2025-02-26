Bu sergide tarihi miras zerafetle buluştu

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde “Mirasın Renkleri, Sanatın ve Zarafetin Günü” isimli sergi ve defile etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve sanatseverler katıldı.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen sergide, enstitüde üretilen plastik sanatlar, çini, tezhip, el nakışı ve el sanatları ürünler sergilendi. Etkinliğin amacı ise; “Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, geçmişten günümüze uzanan kültürel değerlerimizi koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir rol üstlenmektedir. Geleneksel el sanatları, plastik sanatlar, çini, tezhip ve el nakışı gibi alanlarda ürettiği eserlerle, hem yerel hem de ulusal kültürümüzün zenginliğini gözler önüne sermektedir. Bu etkinlik, enstitünün bu alandaki çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmayı ve kültürel mirasımızın önemini bir kez daha vurgulamayı amaçlamaktadır” ifadeleriyle açıklandı.

Etkinlikte ilk olarak Selçuklu döneminin zarafetini ve estetik anlayışını yansıtan kıyafetlerin yer aldığı defile gerçekleşti. Vali Türkdamar ve Müdür Esen, defilenin ardından sergiyi gezerek eserleri inceledi.