Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 46 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri "Nakliyeciler Sitesinde Drift" ve “Seyir Halindeki Araca Tutunarak Giden Patenli Şahıslar” konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; "Nakliyeciler Sitesinde Drift" paylaşımına konu araç tespit edilerek aracın sürücüsüne Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Bahse konu araç sürücüsünün ehliyetine 2 ay süre el konularak araç trafikten men edildi. “Seyir Halindeki Araca Tutunarak Giden Patenli Şahıslar” paylaşımına konu araç ekiplerimizce tespit edilerek sürücüsüne Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam bin 986 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç sürücüsü hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.