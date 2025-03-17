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Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin görevden ayrıldığını duyurdu

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin görevden ayrıldığını duyurdu. CEO Ertekin: 'Holdingin çalkantılarla dolu zor bir döneminde göreve başlamıştım. Şu anda çok iyi işleyen bir holding bırakıyor olmanın huzurunu yaşıyorum' dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin görevden ayrıldığını duyurdu

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sosyal medya  platformundan yaptığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını duyurdu. CEO Ertekin paylaşımında: “27 Aralık 2017 tarihinde başladığım ve 7 yıl 3 ay büyük bir gururla yürüttüğüm Erciyes Anadolu Holding YK üyeliği ve CEO’luk görevlerimden 17 Mart 2025 tarihi itibarı ile ayrılıyorum. TMSF başkanımız ile görüşerek birlikte bu kararı aldık. Holdingin çalkantılarla dolu zor bir döneminde göreve başlamıştım. Şu anda çok iyi işleyen bir holding bırakıyor olmanın huzurunu yaşıyorum. Görev sürem boyunca bana destek olan, birlikte görev yaptığım ve başarımızın mimarı olan 13 bin mesai arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Görev süresince beni hep evimde hissettiren Kayseri valime, büyükşehir belediye başkanıma, milletvekillerime, oda, borsa, STK başkanlarıma, büyük Kayserispor taraftarlarına şükranlarımı sunarım. 24 Mart’ta Kayseri’ye gelip inşallah vedalaşacak ve helallik isteyeceğim. Allah’a emanet olun” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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