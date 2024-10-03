Trafik uygulaması yapan polisi yaralayan sürücü tahliye edildi

Kayseri’de Mayıs ayında meydana gelen olayda iddiaya göre İ.T. uygulama yapan trafik polislerinden H.U.’nun yaralanmasına neden oldu. Aracın çarptığı trafik polisinin sağ kolunda ikinci derece kırık meydana geldi. İ.T. daha sonra uygulama noktasından kaçtı. Olaydan yaklaşık 12 saat sonra yakalanan araç sürücüsü İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İ.T. ve taraf avukatlarıyla sanık yakınları katıldı.

SANIK İ.T. SUÇLAMAYI REDDETTİ

Daha önceki ifadesinde, “Aracımla seyir halindeydim. Polis uygulama yapıyordu orada durdum. Kontrolden sonra ehliyetimi aldım. Önümdeki araç hareket etmedi. İleri - geri yapıp gittim. Polise çarpmadım. Çarpsaydım da kaçmaz yardımcı olurdum” sanık İ.T., bugün ki ifadesinde ise, “Ben polis memuruna çarpsam yanımdakilere söylerdim. Olayla ilgili bilgim yok. Araç kullanırken uyuşturucu almadım” dedi. Bir tanık dinlendikten sonra mahkeme heyeti sanığa ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘Nitelikli kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 1 ay ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Sanık tutuklu kaldığı göz önünde bulunularak tahliye edildi.