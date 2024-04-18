Trafikte 50 bin 842 araca sıkı denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında kent genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 10/04/2024-16/04/2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalar doğrultusunda 50 bin 842 araç ve sürücü denetlendi. Yapılan denetimlerde; 35 araç ve sürücüye abartı egzoz araç kullanmak suçundan, 50 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek suçundan, 233 araç ve sürücüye sürücü belgesiz ve geçersiz araç kullanmak suçundan, 58 sürücüye alkollü araç kullanmak suçundan, 12 araç ve sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak suçundan, 7 araç ve sürücüye drift yapmak suçunda işlem yapıldı.

Öte yandan 23 araç ise trafikten men edildi.