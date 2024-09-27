Tramvayda şüphe çeken şahıstan uyuşturucu çıktı
Kayseri'de tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri’de tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen A.Y. (37) üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1,45 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıs ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.