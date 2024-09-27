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Tramvayda şüphe çeken şahıstan uyuşturucu çıktı

Kayseri'de tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tramvayda şüphe çeken şahıstan uyuşturucu çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen A.Y. (37) üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1,45 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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