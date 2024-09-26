Tramvayda uyuşturucu ile yakalanan şüpheliye gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından tramvayda durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan kişiden 1.45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli A.Y. gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen A.Y. isimli kişiye yapılan üst aramasında; 1.45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. A.Y., hakkında gerekli işlemlere başlandı.
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