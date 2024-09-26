Doğal taşlarla el emeğini harmanlayarak takı tasarlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi’nde atölyesi olan takı tasarımcısı Leyla Tekin, yaklaşık 10 yıldır el emeğiyle ürettiği doğal taşlı takıları satıyor. Şehir dışından gelen vatandaşların ilgisinin daha yoğun olduğunu ifade eden Tekin, doğal taşlara gelen zamları da değerlendirdi. Tekin, “Zaten benim el sanatlarına ilgim vardı, hobi olarak başladım. Sonra takı sanatı daha çok ilgimi çekti. Bilmiyorum belki de alanı daha genişti, sonra takıda devam ettim. Burada doğal taştan yaptığım taşlar var. Yurt dışından gelen gram ile satılan özel boncuklarım var. En çok akik, sonra ametist taşı, pembe kuvars, isteğe göre kaplan gözü, hemati taşı ve firuze taşımız var. Firuze de çok satılan ve sevilen bir taştır. Doğal taşlara ilgi var ama buranın halkı benim yaptığım el işine fazla ilgi göstermiyor, başka şehirden gelenler daha çok ilgi gösteriyor. Bence bizim fiyatlarımız uygun, geçen yıl 14 liraya aldığım boncuğun, şu anki fiyatı 80-85 lira oldu. Her aldığımda üzerine 10-15 lira zam gelmiş oluyor. Ben yaptığım takılara müşteri alsın diye emek, ödün veriyorum. Başka türlü zamlarla baş edemiyorum. Emekten kısıyorum, en azından emeğe biraz daha az alayım, boncuk fiyatı, malzeme fiyatı çıksın diye düşünüyorum. Önceden 5 liradan sattığım bir şeyi, kar etmem için şu an 10-15 liradan satmak zorundayım, 5 liralık hiçbir şey kalmadı artık. Eğitim için buraya gelmeleri lazım. Ben bunu sabırla yaparım demeleri lazım ve eğitimimiz tabi ki ücretli” şeklinde konuştu.