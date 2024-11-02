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Trendyol Süper Lig: NG Sivasspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig: NG Sivasspor: 2 - Çaykur Rizespor: 1
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Sivasspor, Çaykur Rizespor ceza sahası önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Sonko, ceza yayının sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

61. dakikada köşe vuruşundan seken topu sol kanatta alan Uğur Çiftçi’nin ortasında ceza sahası içinde Sonko, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

73. dakikada Olawoyin’e faul yapan Uğur Çiftçi, ikinci sarıdan karttan, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Olguncan

NG Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radavovic, Sonko, Poungouras, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Balde (Turgunbayev dk. 76), Rodrigues (Camara dk. 87), Koita

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Bieganski, Emrah Başsan, Oğuzhan Aksoy, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan(Akintola dk.56), Papanikolaou (Mithat Pala dk. 56), Hadziahmetovic, Varesanovic (Emrecan Bulut dk. 84), Ghezzal (Zeqiri dk. 56), Olawoyin, Sowe (Jurecka dk. 70)

Yedekler: Tarık Çetin, Seyfettin Anıl Yaşar, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Varesanovic (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Sonko (dk. 49, dk. 61) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Uğur Çiftçi (dk. 73) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Halil İbrahim, Papanikolaou (Çaykur Rizespor) Murat Paluli, Moutoussamy, Nikolic (Sivasspor)

İHA
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