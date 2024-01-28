Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 1-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Murat Paluli’nin sağ kanattan savunma arkasına aktardığı topu alan Manaj, topla ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştursa da gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
48. dakikada Ghezzal’ın gönderdiği topu göğsüyle indiren Cenk Tosun, topu kaleye gönderdi. Direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlak yine Ghezzal’da kaldı. Onun vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çıkardı.
54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Zaynutdinov’un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi.
61. dakikada Rashica’nın ceza yayının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Emrah Başsan (Emre Gökay dk. 85), Kvet (Abdulkadir Parmak dk. 90+3), Hakan Arslan, Barrow (Burak Kapacak dk. 63), Manaj
Yedekler: Dorde Nikolic, Kerem Atakan Keskin, Alaadin Okumuş, Mehmet Talha Şeker, Mehmet Albayrak, Yusuf Çağlar Kefkir, Eren Kaya
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Salih Uçan (Amartey dk. 84) , Demir Ege (Yakup Arda Kılıç dk. 59), Gedson Fernandes, Ghezzal (Muleka dk. 84), Rashica, Cenk Tosun (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 74)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Aytuğ Batur Kömeç, Serkan Emrecan Terzi, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Fernando Santos
Gol: Manaj (dk. 6) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Bülent Uygun (dk. 83) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Hakan Arslan, Manaj, Murat Paluli, Ali Şaşal Vural, Kerem Atakan Keskin, Uğur Çiftci (Sivasspor), Demir Ege, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç, Zaynutdinov (Beşiktaş)