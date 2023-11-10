Troy nedir? Türkiye'nin ödeme yöntemi

Adını "Türkiye`nin Ödeme Yöntemi"nden alan TROY nedir?

Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan yerli bir ödeme yöntemi.

Nasıl TROY kart sahibi olunabilir?

Türkiye`de faaliyet gösteren 28 banka ve 20 elektronik para kuruluşunun müşterileri, buralara başvurarak hali hazırda kullandıkları kartlarını TROY logolu kartlar ile değiştirebilir veya yeni kart talebinde bulunabilir.

TROY nerelerde kullanılır?

Yurt içindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarının yanı sıra e-ticaret işlemlerinde de kullanılabiliyor.

TROY kart yurt dışında da kullanılabilir mi?

TROY kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilir.

TROY kartın sağladığı avantajlar neler?

TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.

TROY`un kaç kullanıcısı var?

Geçen sene 12,8 milyon olan kullanıcı sayısı, 31 Ekim 2023 itibarıyla 2022`ye göre yüzde 46,9 artışla 18,8 milyona ulaştı.

TROY kart sahipleri 2023`te ne kadarlık işlem yaptı?

Yılbaşından bu yana TROY kartlarla toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.

Kaynak: Haber vakti