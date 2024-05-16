Tübitak Değerler Eğitimi Projesine Büyükşehir'den destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde değerler eğitimi konusunda proje geliştiren lise öğrencilerine destek oluyor.

Öğrencilere gerek donanımlı ve konforlu kütüphaneleri, gerek çeşitli alanlarda kurs ve ders takviyeleri ve gerekse Türkiye’deki TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi aracılığı ile destek vererek, gençlerin kendisini geliştirmesine katkı sağlayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu kez de TÜBİTAK bünyesinde yürütülen ve Türkiye Finallerinde Değerler Eğitimi alanında Kayseri’yi temsil edecek olan proje ve öğrencilere sahip çıkarak destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, Proje ve Sahiplerinin Yanında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasına ‘değerler eğitimi’ alanında “Her Yudumda Değerleniyorum” adlı proje ile katılan ve Kayseri Bölge Finallerinde birincilik ödülü alarak 26-30 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak olan TÜBİTAK Türkiye Finallerinde Değerler Eğitimi alanındaki projenin ve sahiplerinin yanında yer alıyor.

Bu doğrultuda TÜBİTAK Türkiye Finallerinde Değerler Eğitimi alanında Kayseri’yi temsil edecek olan öğretmen Hüseyin Erdoğan danışmanlığındaki Kayseri Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Fatma Hazal Bilgin, Buse Çakır ve Sude Dede’nin projesi, Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde değerlendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi proje sahibi öğrencilere destek vererek ‘Her Yudumda Değerleniyorum’ projesi kapsamında hazırlanan Osmanlı ve Selçuklu motifleri ile özel olarak tasarlanmış üzerlerinde değerler eğitimi yazıları ve görselleri bulunan karton bardaklar ile öğrencileri, çay, çorba ve kahve içtikleri ortamlarda Türk toplumunun değerleri ile buluşturuyor.

Hedef, Dayanışma, Empati, Hoşgörü, Saygı, Barışçı Olma, Dürüstlük, Sorumluluk gibi Değerler Kazandırmak

Günümüz gençliğinin yoğun dijitalleşme, tüketim kültürü ve hızlı yaşam temposu içinde insani değerlerden uzaklaşması şeklindeki sorunlarına yönelik geliştirilen projede, insani değerlere yönelik duyarlılıklarının ve bilinçlerinin azalma eğilimi gösterdiği gençlerin, toplumsal sorumluluk, dayanışma, empati, hoşgörü, saygı, barışçı olma, dürüstlük, sorumluluk gibi önemli değerleri kazanmasına destek olmak amaçlanıyor.

Temel amacı, Z-Kuşağı olarak adlandırılan gençlerde insani değerleri artırmak ve toplumsal bir etki oluşturmak olarak özetlenen projede, gençlerin dijital dünyada maruz kaldıkları olumsuz etkileri ortadan kaldırmak, aynı zamanda uzaklaştıkları değerleri bir ders verme mantığının dışına çıkarak keyif aldıkları çay, kahve ortamlarında örtük bir şekilde (bilinçaltı) vermek öngörülüyor.

İnsani değerlerin pekiştirilmesine yönelik özgün bir yaklaşım olan proje sayesinde, Türkiye’de yılda yaklaşık 5-6 milyar karton bardak tüketilen sosyalleştikleri, bir arada oldukları ortamda en çok kullanılan materyal olan kağıt bardakları bir araç olarak kullanarak gençlerin değerler ile buluşturulması hedefleniyor.

Proje Sahibi Öğrencilerden Büyükşehir’e Teşekkür

Projeyi özetleyen proje sahibi öğrenciler, “Kayseri Merkez Kütüphanesi’ndeyiz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bize, onlarca gence ulaşma imkânı verdiği için teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundular.