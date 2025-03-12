TÜİK Verilerine Göre Türkiye'de yaşayan insanlar ne kadar mutlu? İşte 2024 Raporu
TÜİK tarafından yayınlanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2024 verilerine göre Türkiye'de bireylerin mutluluk düzeylerindeki değişimlerle ilgili önemli ipuçları veriyor. İşte ayrıntılar...
2023 yılında mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı %52,7 iken, bu oran 2024 yılında %49,6'ya düştü. Mutsuz olduğunu belirten bireylerin oranında da artış görüldü; 2023’te %13,7 olan bu oran, 2024’te %14,5 olarak kaydedildi.
Cinsiyetler arasında mutluluk düzeyinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 2023 yılında mutlu olduğunu ifade eden erkeklerin oranı %50,3 iken 2024 yılında %46,9'a gerilerken, kadınlar için bu oran %55,1'den %52,3'e düştü. Evlilik durumuna göre incelendiğinde, evli bireylerde mutluluk oranı %52,5, evli olmayanlar için ise %44 olarak belirlendi. Evli erkeklerin %49,5’i, evli kadınların %55,4’ü mutlu olduğunu belirtmektedir.
Yaş grupları bazında ise 25-34 yaş grubunda mutluluk oranı %50,7'den %51'e yükselirken; diğer tüm yaş kategorilerinde düşüş gözlemlendi. En yüksek mutluluk kaybı ise 45-54 yaş grubunda yaşandı; bu gruptaki mutluluk oranı %53,6'dan %46,5'e düştü.
Bireylerin mutluluğunun kaynağı olarak aileleri öne çıkarken, %72,9 ile en yüksek oranı ailelerinin sağladığını belirtmişlerdir. Bunu %13,2 ile çocukları, %4,2 ile kendisi takip etmektedir. Sağlığın mutluluk üzerindeki etkisi de belirgin; bireylerin %68,3'ü sağlıklı olmanın mutluluk açısından en önemli faktör olduğunu ifade ediyor.
Geleceğe dair umutlu olan bireylerin oranı ise %64,3 olarak belirlenirken; erkeklerde bu oran %63,6, kadınlarda ise %64,9 olarak kaydedildi. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi, hem 2023 hem de 2024 yıllarında 10 üzerinden 5,7 olarak ölçüldü.
Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri de incelendiğinde; 2024 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı %72,1 olarak belirlenirken, sağlık hizmetleri memnuniyeti %63,2, eğitim hizmetleri memnuniyeti ise %53,5 olarak kaydedildi. Ülkenin en önemli sorunları arasında hayat pahalılığı %29,2 ile ilk sırada yer alırken, eğitim %15,7 ile ikinci, yoksulluk ise %14,0 ile üçüncü sırada kaydedildi.
Bu veriler, bireylerin yaşam memnuniyetinin ve genel mutluluk düzeyinin düşmeye devam ettiğini gösterirken, ekonomik sorunların ve sosyal huzursuzluğun toplumsal memnuniyet üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor.