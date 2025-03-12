TÜİK Verilerine Göre Türkiye'de yaşayan insanlar ne kadar mutlu? İşte 2024 Raporu

2023 yılında mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı %52,7 iken, bu oran 2024 yılında %49,6'ya düştü. Mutsuz olduğunu belirten bireylerin oranında da artış görüldü; 2023’te %13,7 olan bu oran, 2024’te %14,5 olarak kaydedildi.

Cinsiyetler arasında mutluluk düzeyinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 2023 yılında mutlu olduğunu ifade eden erkeklerin oranı %50,3 iken 2024 yılında %46,9'a gerilerken, kadınlar için bu oran %55,1'den %52,3'e düştü. Evlilik durumuna göre incelendiğinde, evli bireylerde mutluluk oranı %52,5, evli olmayanlar için ise %44 olarak belirlendi. Evli erkeklerin %49,5’i, evli kadınların %55,4’ü mutlu olduğunu belirtmektedir.

Yaş grupları bazında ise 25-34 yaş grubunda mutluluk oranı %50,7'den %51'e yükselirken; diğer tüm yaş kategorilerinde düşüş gözlemlendi. En yüksek mutluluk kaybı ise 45-54 yaş grubunda yaşandı; bu gruptaki mutluluk oranı %53,6'dan %46,5'e düştü.

Bireylerin mutluluğunun kaynağı olarak aileleri öne çıkarken, %72,9 ile en yüksek oranı ailelerinin sağladığını belirtmişlerdir. Bunu %13,2 ile çocukları, %4,2 ile kendisi takip etmektedir. Sağlığın mutluluk üzerindeki etkisi de belirgin; bireylerin %68,3'ü sağlıklı olmanın mutluluk açısından en önemli faktör olduğunu ifade ediyor.

Geleceğe dair umutlu olan bireylerin oranı ise %64,3 olarak belirlenirken; erkeklerde bu oran %63,6, kadınlarda ise %64,9 olarak kaydedildi. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi, hem 2023 hem de 2024 yıllarında 10 üzerinden 5,7 olarak ölçüldü.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri de incelendiğinde; 2024 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı %72,1 olarak belirlenirken, sağlık hizmetleri memnuniyeti %63,2, eğitim hizmetleri memnuniyeti ise %53,5 olarak kaydedildi. Ülkenin en önemli sorunları arasında hayat pahalılığı %29,2 ile ilk sırada yer alırken, eğitim %15,7 ile ikinci, yoksulluk ise %14,0 ile üçüncü sırada kaydedildi.

Bu veriler, bireylerin yaşam memnuniyetinin ve genel mutluluk düzeyinin düşmeye devam ettiğini gösterirken, ekonomik sorunların ve sosyal huzursuzluğun toplumsal memnuniyet üzerindeki etkisini de gözler önüne seriyor.