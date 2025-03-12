Mahmut Arıkan: 'Suriye'de Barış İçin Türkiye'nin İnisiyatif Alması Şart'

Arıkan, Suriye'deki güvenlik sorunlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük meselelerinden biri olduğunu vurguladı ve ABD'nin bölgedeki politikalarını eleştirerek bu durumun Türkiye için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Arıkan, Suriye'deki durumu değerlendirerek, "Zafer sarhoşluğuna kapılmayalım, asıl iş şimdi başlıyor. Suriye'nin istikrarı için doğru bir rehberliğe ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye, İran, Mısır ve Pakistan arasında saldırmazlık anlaşması imzalanmasını önerdi.

Konuşmasında Suriye'deki etnik ve mezhepsel anlaşmazlıklara karşı çözüm önerileri sıralayan Arıkan, hükümeti uyararak, "Baskı ve tahakkümle, güvenlikçi politikalarla insanları hizaya getirmeye çalışmak büyük bir yanılgıdır" dedi.

Ayrıca emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi verilmesini eleştirerek, bu miktarın yetersiz olduğunu ifade etti. "Emeklimiz, dört bin lira ile geçinemiyor, bu rakam bir kişinin bir aylık fitresi bile etmiyor" diyen Arıkan, hükümetin ekonomik sorunları çözmesi gerektiğini savundu.

Arıkan, ülkenin huzur ve barışa ihtiyaç duyduğunu vurgularken, Saadet Partisi olarak barışı destekleyecek her adımı destekleyeceklerini belirtti. "İktidar, kin ve nefret dilinden vazgeçmeli, herkesi kucaklayıcı bir anlayışla yönetmelidir" diyerek, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.