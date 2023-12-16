Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, “Tüketiciyi koruma altına almamız lazım”

Ben kargo parası ödememek için sineye mi çekeceğim? Yani beni koruma altına almak değil de satıcıyı, art niyetli kişileri koruma altına almak gibi düzenlemeydi bu. Umarız Danıştay da bu iptal edilir de yürürlüğe hiç girmez. Bizim tüketiciyi koruma altına almamız lazım” dedi.

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde kargo iade ücretinin 1 Ocak 2024 yılından itibaren tüketici tarafından ödeneceğine ilişkin çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirterek düzenlemenin 1 Ocak 2025 yılına kadar ertelendiğini hatırlattı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise bu düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğini ve tüketiciyi koruma altına almak gerektiğini vurguladı. Başkan Şahin, “Geçtiğimiz yıl uzaktan satışlarla ilgili bir düzenleme yapılmıştı; uzaktan satıcıları koruma altına alan, onları koruyan, iadelerde kargo parasını tüketicinin ödemesine yönelik. Tüketiciyi adeta onların insafına terk eden bir düzenlemeydi bu ve bazı ürünlerde tamamen cayma hakkının kaldırılmasıyla ilgili, bu karar da 1 Ocak 2025 yılında yürürlüğe girecek. Aslında bu yıl yürürlüğe girecekti ancak biz Danıştay’a dava açınca yürürlüğe girme tarihini uzattılar. Kendilerinin de çok içine sinmedi aslında iptal edileceğini biliyorlar. İptal edilmesi gerektiğini de biliyorlar. Uzaktan satışta vazgeçme hakkım var. Gelen ürünün kötü olması, bozuk olması, benim istemediğim bir ürün olmasının bir önemi yok, geri iade edersem kargo parasını tüketici ödeyecekmiş. Kötü ürün geldi, yanlış ürün geldi. Ben kargo parası ödememek için sineye mi çekeceğim? Yani beni koruma altına almak değil de satıcıyı, art niyetli kişileri koruma altına almak gibi düzenlemeydi bu. Umarız Danıştay da bu iptal edilir de yürürlüğe hiç girmez. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı; bu karar 2024 yılında yürürlüğe girecek diye ancak gerçeği yansıtmıyor. Zaten uzatılmıştı 1 Ocak 2025’e uzatılmıştı. Fakat bu karar 2024 yılında iptal edilecek ve bu karar hiç çıkmayacak. Bizim tüketiciyi koruma altına almamız lazım. Kanunun ruhu da o eğer o kanun ruhunu katledersek biz bütün kanunları kaldıralım. Satıcı ne isterse o olsun gibi bir olaya dönüşür bu iş” diye konuştu.