Tüketiciler Birliği'nden Hicri Yılbaşı ve İslami Değerler konusunda Diyanet'e çağrı

Mahmut Şahin, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığına yaptığı başvuruda şunları ifade etti: "Ülkemizde yaşayan çocukların ve gençlerin, İslam diniyle ilgili tarihi olaylara yönelik farkındalık ve ilgiden ziyade, çoğunlukla Hristiyanların kutladığı Noel ya da yılbaşı etkinliklerine katılmaları, bu etkinliklerden heyecan duymaları ve eğlenmeleri bizleri sorgulamaya sevk etmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek adına, Hicri Yılbaşı'na yönelik çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek görsellerin ve sloganların hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmaların yalnızca cami ve minarelerle sınırlı kalmaması; esnafları, belediyeleri ve alışveriş merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bir kampanya başlatılarak buna öncülük edilmesi zaruridir."

Şahin, Hicri Yılbaşı ve hicretin anlam ve önemini, hac ibadetinin toplumsal boyutlarını ve Ramazan ayı ile bayramının manevi derinliklerini çocuklara ve gençlere uygun şekilde anlatacak içeriklerin hazırlanmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'na büyük görev düştüğünü belirten Şahin, Tüketiciler Birliği olarak her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını ifade etti.