  • Haberler
  • Gündem
  • Tüketiciler Birliği'nden Hicri Yılbaşı ve İslami Değerler konusunda Diyanet'e çağrı

Tüketiciler Birliği'nden Hicri Yılbaşı ve İslami Değerler konusunda Diyanet'e çağrı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, toplumda Hicri Yılbaşı'na ve İslam dininin diğer önemli ritüellerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na önemli çağrılarda bulundu. Şahin, özellikle çocuklar ve gençlerin İslam tarihi ve kültürel değerlerini daha iyi anlamaları için çeşitli görsel ve içeriklerin hazırlanmasının önemini vurguladı.

Tüketiciler Birliği'nden Hicri Yılbaşı ve İslami Değerler konusunda Diyanet'e çağrı

Mahmut Şahin, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığına yaptığı başvuruda şunları ifade etti: "Ülkemizde yaşayan çocukların ve gençlerin, İslam diniyle ilgili tarihi olaylara yönelik farkındalık ve ilgiden ziyade, çoğunlukla Hristiyanların kutladığı Noel ya da yılbaşı etkinliklerine katılmaları, bu etkinliklerden heyecan duymaları ve eğlenmeleri bizleri sorgulamaya sevk etmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek adına, Hicri Yılbaşı'na yönelik çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek görsellerin ve sloganların hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmaların yalnızca cami ve minarelerle sınırlı kalmaması; esnafları, belediyeleri ve alışveriş merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bir kampanya başlatılarak buna öncülük edilmesi zaruridir."

Şahin, Hicri Yılbaşı ve hicretin anlam ve önemini, hac ibadetinin toplumsal boyutlarını ve Ramazan ayı ile bayramının manevi derinliklerini çocuklara ve gençlere uygun şekilde anlatacak içeriklerin hazırlanmasının gerekliliğine dikkat çekti. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'na büyük görev düştüğünü belirten Şahin, Tüketiciler Birliği olarak her türlü desteği samimiyetle vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Nursaçan yönetiminin 5 yıllık zimmet davası yine ertelendi
Nursaçan yönetiminin 5 yıllık zimmet davası yine ertelendi
İl Müftüsü Ayvaz: 'Müslümanların yılbaşı kutlamasını uygun görmüyorum. Dinimizde yılbaşı kutlaması yoktur'
İl Müftüsü Ayvaz: ‘Müslümanların yılbaşı kutlamasını uygun görmüyorum. Dinimizde yılbaşı kutlaması yoktur’
Çaydanlıkla yanındakini darp eden suç makinesi yakalandı
Çaydanlıkla yanındakini darp eden suç makinesi yakalandı
Başkan Yalçın'dan Üç Aylar, Regaib Kandili ve Miladi Yıl Mesajı
Başkan Yalçın'dan Üç Aylar, Regaib Kandili ve Miladi Yıl Mesajı
Yılbaşı öncesi Kayseri dahil 57 ilde Deaş operasyonu: 536 örgüt üyesi yakalandı
Yılbaşı öncesi Kayseri dahil 57 ilde Deaş operasyonu: 536 örgüt üyesi yakalandı
2024 Yılında Kayseri'den 3 milyar 750 milyon dolarlık ihracat
2024 Yılında Kayseri'den 3 milyar 750 milyon dolarlık ihracat
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!