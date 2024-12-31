Kerim Sandal'ın yeni kitabı: 'Kelimelerin Gizli Dünyası'na bir yolculuk

Bu 376 sayfalık eserde, Sandal, Türkçemizin güzelliklerini ve zenginliklerini gözler önüne sererken, aynı zamanda dilimizin korunması ve gelecek nesillere doğru ve akıcı biçimde öğretilmesinin önemine vurgu yapıyor.

Sandal, kitabında şu ifadelerle Türkçemizin milli kültürümüze katkısını dile getiriyor: "Dünyanın en kadim, en yaygın konuşulan ve en zengin dillerinden biri olan Türkçemiz, bizi millet yapan değerlerin en başında gelmektedir. Asırlar boyu büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu topraklarda barışın, hoşgörünün ve sevginin dili olan güzel Türkçemizi yaşatmak, korumak ve geliştirmek için her birimiz azami hassasiyet göstermeliyiz."

Ayrıca, genç nesillerin Türkçeyi doğru ve akıcı biçimde kullanmalarının önemine dikkat çeken Sandal, sosyal medya mecralarında ve günlük yaşamda dilimizin daha etkin ve zengin kullanılmasının gerekliliğine işaret ediyor. Kitabında, unutulmaya yüz tutmuş birçok sosyal ve kültürel değeri kayıt altına alarak, yaşayanlar için bir nostalji ve gelecek nesiller için de bir vesika oluşturma amacı güttüğünü belirtiyor.

'Kayseri Hacılar Ağzı-Kelimelerin Gizli Dünyası', dilimizin ve kültürümüzün korunması için rehber niteliğinde bir eser. Eğitimci Yazar Kerim Sandal'ın bu çalışması, milli ruhumuzu güçlendirirken, daha kapsamlı çalışmalara örnek teşkil edecek bir kaynak olma özelliği taşıyor. Bu değerli eser, Türkçemizin ve kültürümüzün zenginliklerini keşfetmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olarak raflardaki yerini alıyor.