Tüketiciler Birliği'nden 'nakitsiz' ödeme dayatmasına tepki

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, FİLE Market’in bazı şubelerinde nakit ödemeyi kaldırarak sadece kredi kartı ve banka kartlarıyla hizmet vermesine tepki göstererek, “Kredi kartı ya da banka kartıyla alışveriş yapma zorunluluğu olduğunda maliyetin artacağı bir sistemi bize dayatıyorlar” dedi.

FİLE Market bazı marketlerinde nakit ödemeyi kaldıracağını ve sadece kredi, banka kartıyla ödeme kabul edeceğini resmen duyurdu. FİLE Market’ten yapılan açıklamada, "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir” ifadeleri yer aldı.

Konuyla alakalı olarak basın açıklaması düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Yerli milletten para kazanan ve büyüyen ama projeleri yerli ve milli olmayan bir marketin önündeyiz. Bunlar bir proje içerisindeler. Bir çapa içerisindeler. Ortada bir zehir var. Ancak bu zehri pamuk şekerin içerisinde sunuyorlar. Çünkü bunu güzel gösterecekler. Çalacaklar, kılıfını hazırlamışlar ve bize öyle sunuyorlar. Zaten hiçbir zehri bize zehir olarak sunmazlar. Mutlaka güzel bir kılıf içerisinde ya da pamuk şeker içerisinde sunarlar. Dolayısıyla biz bu kılıfı görenlerden, o pamuk şekerin içerisinde zehir olduğunu fark edenlerdeniz. Bu millete zehir yedirilmemesi konusunda bir çaba içerisindeyiz. Bu market 8 Temmuz’da pilot bölge olarak seçtikleri marketlerinde nakit alışverişi bitirecekmiş. Bunu güya hijyen adı altında yapacaklarmış. Bu projenin yerli ve milli olmadığını söylemeye gerek yok. Zaten yıllardır küresel güçler, nakitsiz bir toplum peşindeler. Aynı zamanda cinsiyetsiz toplum peşinde oldukları gibi. Cinsiyetsiz ve nakitsiz olup, çok mutlu olacakmışız. İşte nakitsiz projede onların ama sanki bu marketinmiş gibi sahiplenmişler ve millete banka kartıyla ya da kredi kartıyla harcama yapılacak diye bir dayatma içerisindeler. Olayı bir küresel boyutu birde ekonomik boyutu var. Bir alışverişe kart girdiği zaman bir maliyet artışı söz konusu. Bu maliyet artar. Zaten ekonomik sıkıntı çeken bir milletiz. Bu kez de alışverişte kredi kartı ya da banka kartıyla yapma zorunluluğu olduğunda maliyetin artacağı bir sistemi bize dayatıyorlar” şeklinde konuştu.

‘Bu ülkede Türk Lirası neden geçmiyor?’ diyen Şahin, “Bu ülkede Türk Lirası neden geçmiyor? Burası neresi? Neden kabul etmiyorsunuz? Siz Türk Lirası’nı nasıl kabul etmezsiniz. Hangi cesaretle? Küreselcilerden mi güç alıyorsunuz? Burası eğer bu milletin memleketiyse biz buna müsaade etmeyiz. Buradan FİLE Marketin önünden bir tembihimiz var. Bunu aklınızdan geçirmeyin. Teşebbüs etmeyin. Kursağınızda kalır. Biz burada amacın hijyen olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunun arkası da var. Önce nakitsizlik arkasından kontrol edilebilir bir toplum. Daha rahat kontrol edebilecekleri bir toplum. Bu planlarınızı çok iyi biliyoruz. Bu ülkede bir tüketici kanunu var. 6502 sayılı yasada asla satıştan kaçınmamayı söylüyor. Yani ben bu markete gittiğimde param var diye, kredi kartım yok diye satıştan kaçınamaz. Her kaçındığı işlem için 2 bin 200 TL’den aşağı olmamak üzere her bir işlem başına ceza uygulanır. Millet bunun farkında eğer böyle bir şeye teşebbüs ederseniz, biz o kanuni haklarla size bunu vazgeçirtiriz. Bu ülkede kanuna uyacaksınız. Milletimizden bu tarz dayatmalara karşı dikkatli olmasını istirham ediyorum” diye konuştu.