Turgay Aldemir, Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeleri anlattı

Suriye'deki Değişim Süreci

Aldemir, 60 yıllık Baas rejiminin sona erdiğini ve Suriye'de yeni bir rejim inşa sürecinin başladığını belirtti. Suriye halkının kendini 'Anadolulu' olarak gördüğünü vurgulayan Aldemir, önemli olanın Suriye'de fikir ve zihniyet inşasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Aldemir ayrıca, 300 bine yakın insanın Baas zulmü nedeniyle kayıp olduğunu belirtti ve hiçbir rejimin Baas rejiminden daha kötü olamayacağını ifade etti.

Kayseri'deki Olaylar ve Suriyeliler

Kayseri'de Suriyelilere yönelik yaşanan olayların dış istihbaratlar tarafından provoke edildiğini belirten Aldemir, bu durumun Suriyeliler için bir dönemeç olduğunu söyledi.

Suriye'de intikam hırsıyla hareket edilmedi

Suriye'deki dönüşümün intikam hırsıyla değil, akılcı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Yeni Şam Valisi'nin eski valinin tecrübesinden faydalanarak çalışmalarına devam ettiğini, eski valinin vali konağında oturmaya devam ettiğini, kendinin da hâlâ 2 odalı kendi evinde oturmaya devam ettğini sözlerine ekledi.

Gazze'deki Gelişmeler

Gazze'de yaşanan son gelişmelere de değinen Aldemir, Gazze'deki olayların tüm dünyada insanlık vicdanını harekete geçirdiğini ve Birleşmiş Milletlerin siyonizme olan desteğine rağmen 'birleşmiş vicdanların' siyonizmi mahkum ettiğini belirtti.